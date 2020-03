Coronavirus in Europa, morti e contagi in Germania, Spagna e Francia in allarmante crescita

La diffusione del Coronavirus è esponenziale in tutta Europa e i bilanci che arrivano da Germania, Francia e Spagna lo confermano.

In Spagna, dove si contano 598 morti, il numero dei contagiati è arrivato a 13.601 con un incremento di 2.500 casi nella sola giornata di mercoledì 18 marzo.

In Germania è stata superata la soglia dei 10 mila casi di contagio di Covid 19; l’Istituto Robert Koch che segue l’epidemia per il governo federale ha reso noto che in totale il numero delle persone che hanno contratto il virus è di 10.999, con 20 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 2.891 nuovi casi. La regione maggiormente colpita è il Nord Reno Westfalia, con 3.033 casi complessivi.

L’ultimo bilancio ufficiale in Francia è di 264 morti e 9.134 contagi; lo hanno reso noto le autorità sanitarie. Al momento vi sono 3.626 persone ricoverate, di cui 931 in rianimazione. E il 50% dei malati in rianimazione ha meno di 60 anni. "L’epidemia è rapida, con il raddoppio dei casi ogni giorno", ha detto il direttore della Sanità, Jerome Salomon, citato da Le Figaro.