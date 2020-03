Coronavirus nel mondo, aumenta il numero di morti e contagiati in tutti i Paesi

La pamdemia da Coronavirus sta producendo morti e contagiati a livelli impressionanti in tutto il mondo. Anche i Paesi che finora avevano sottovalutato la portata del Covid 19 sono costretti a fare i conti con una casistica che li obbliga a prendere provvedimenti seri.

E' il caso della Spagna, dove almeno 20 anziani sono morti di coronavirus e decine di altri sono rimasti contagiati all'istituto Monte Hermoso, una casa di riposo nella zona di Madrid. In Kuwait, invece, è salito a 148 il numero dei contagi; sei nuovi casi nelle ultime 24 ore, quattro dei quali rientrati di recente dalla Gran Bretagna; 130 le persone ricoverate in terapia intensiva; le autorità del Kuwait, intanto, hanno deciso di espellere 96 cittadini egiziani che non hanno rispettato le regole imposte per contenere la diffusione del Coronavirus.

Anche Mauritius registra i primi casi d’infezione da coronavirus. L’isola nell’oceano Indiano è diventata il 34esimo paese africano, su un totale di 54, ad essere colpito dal Covid-19. Gli ammalati sono tre mauriziani di 21, 29 e 59 anni tornati dall’estero. Due di loro lavoravano su navi da crociera. Lo ha reso noto il governo. Le autorità hanno deciso di chiudere tutte le scuole e vietare per 15 giorni l’attracco di navi da crociera e lo sbarco di passeggeri nell’aeroporto.

Anche il Messico registra la prima vittima. Le autorità sanitarie hanno confermato la morte di un paziente affetto anche da diabete che aveva lamentato i primi sintomi il 9 marzo scorso. Stando ai dati della Johns Hopkins University, come riporta la Cnn, sono 93 i casi confermati di coronavirus in Messico.

Primo morto anche in Pakistan. Si tratta di un uomo di 50 anni deceduto a Mardan, nella provincia di Khyber-Pakhtunkhwa, nel Pakistan nordoccidentale, che era rientrato in patria dall’Arabia Saudita una settimana fa. Intanto sono saliti a 296 i contagi nel Paese, con 50 nuovi casi in un solo giorno.

I casi di Covid-19 provocati dal nuovo coronavirus sono aumentati anche in Sudafrica, salendo a 116. Secondo quanto ha reso noto l’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili mercoledì 17 marzo sono stati confermati 31 casi, un aumento rispetto ai 23 del giorno precedente. Tra i contagiati anche quattro bambini al di sotto dei 5 anni. Il Sudafrica è Paese africano con più casi dopo l’Egitto che ne ha registrati 196.

Continua a salire il numero delle infezioni da coronavirus in Israele. Gli ultimi dati confermati stamani dal ministero della Sanità parlano di 90 nuovi casi per un totale di 427 israeliani contagiati. Cinque persone sono in gravi condizioni, mentre 11 sono state dimesse dagli ospedali.

Sale il bilancio dell’epidemia in Egitto. Secondo il ministero della Sanità del Cairo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 30 nuovi casi ed altri due morti. Finora il totale dei contagiati è 196 mentre sono sei i decessi.

Altri tre casi in Cisgiordania, portando a 47 il totale dei contagiati; i nuovi casi riguardano due studentesse di Ramallah rientrate dalla Francia e poste in quarantena prima che potessero entrare in contatto con altre persone. Il terzo contagiato è un uomo di Nablus, nel nord della Cisgiordania, in quarantena in casa.

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in Algeria della Covid 19, dove il ministero della Sanità ha confermato il decesso di un’ottava persona, mentre i casi confermati di coronavirus sono 82. La zona più colpita è quella di Blida.