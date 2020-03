Coronavirus, 155 morti nell'Italia di mezzo. Marche, Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo: ecco il punto

di Giuseppe Silvestri

Nelle Marche 92 morti, 32 nel Lazio, 22 in Toscana, 7 in Abruzzo e 2 in Umbria. E' il bollettino dei decessi da Coronavirus fotografato dalla Protezione civile nazionale alle ore 17 del 18 marzo. Pur sapendo che nelle ore successive ci sono stati ulteriori decessi (di sicuro due in Umbria, ad esempio) e casi decine di altri positivi al tampone, proviamo a dare uno sguardo a cosa sta accadendo nell'Italia di Mezzo rispetto all'ultima rilevazione ufficiale, considerando che purtroppo tutti i numeri sono cresciuti notevolmente rispetto al giorno prima.

Le vittime complessive sono dunque 155 e la regione Marche continua ad essere quella più colpita. Lo è anche relativamente al numero complessivo dei casi: 1.568. In Toscana le positività accertate sono 1.330, 724 nel Lazio, 263 in Abruzzo e 247 in Umbria. Il dato si sta viva via assestando proporzionalmente al numero dei residenti. E' facile immaginare che a breve Toscana e Lazio saranno in cima a questa dolorosa graduatoria. I nuovi contagi, infatti, nella rilevazione del 18 marzo sono stati 267 in Toscana e a seguire 174 nelle Marche, 100 nel Lazio, 49 in Umbria e 33 in Abruzzo.

In terapia intensiva 385 pazienti. In questo caso è la Toscana che registra il maggior numero di casi: 160. Nelle Marche 119, di seguito Lazio 44, Abruzzo 41 e Umbria 21. Negli altri reparti, invece, i ricoverati sono 638 nelle Marche, 427 in Toscana, 374 nel Lazio, 99 in Abruzzo e 54 in Umbria (in totale 1.592). Nel complesso, dunque, sono ospedalizzate quasi duemila persone (1.977). Ben 1.930, invece, i cittadini con sintomi minori o asintomatici e quindi in isolamento domiciliare: Marche 719, Toscana 704, Lazio 232, Umbria 166 e Abruzzo 109.

Il dato delle guarigioni è ancora dannatamente basso. Dai vari ospedali le dimissioni sono state appena 42 nel Lazio, poi Toscana (17), Abruzzo (7), Umbria (4). Nelle Marche non si registrano ancora pazienti che hanno superato il Covid19. Virus per il quale nel complesso sono stati effettuati 26.515 tamponi.

