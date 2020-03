Coronavirus, il governatore Fontana: "Tra poco non saremo più in grado di dare una risposta a chi si ammala"

Attilio Fontana, presidente della Lombardia, ci prova ancora. In diretta su Facebook lancia di nuovo l'appello ai cittadini affinché osservino un maggior rigore nel rispetto dei divieti di spostamento visto che la situazione creata dal Coronavirus non accenna a migliorare. "Amici, lo sto dicendo in modo educato ma tra poco bisognerà cambiare il tono, se non lo capite con le buone: non dovete uscire, dovete stare in casa", ha detto. "Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti e tra poco non saremo in grado di dare una risposta a chi si ammala. Vi stiamo chiedendo un sacrificio per salvare le vite umane. Forse non lo avete ancora capito ma ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri", ha concluso. Se i comportamenti errati dovessero continuare "chiederemo al governo di emanare provvedimenti ancora più rigorosi".