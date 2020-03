Coronavirus, il video con l'appello ai suoi concittadini del sindaco di Delia è diventato virale. Gianfilippo Bancheri, sindaco del centro in provincia di Caltanissetta, si è rivolto ai suoi abitanti attraverso il suo profilo facebook e, tra rabbia e ironia, ha prodotto alcuni minuti di spiegazioni semplici ma efficaci. Il senso? Solo uno: stare a casa ed evitare rischi da contagio da Covid-19. Un appello molto sentito che in breve tempo è rimbalzato attraverso i social network su tutti i media nazionali, rilanciato anche da Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5. Intanto in Italia cresce il numero di contagiati e di decessi.