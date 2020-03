Coronavirus, polizia postale sull'autocertificazione: valida solo quella cartacea

Autocertificazione per uscire di casa in questi giorni di emergenza Coronavirus. La polizia postale chiarisce che quella valida è valida quella cartacea.

"In relazione alla notizia riportata da alcuni organi di informazione riguardante applicazioni per smartphone che sostituirebbero la autocertificazione cartacea per coloro che escono da casa, la Polizia Postale precisa che il ricorso a tali servizi, seppur motivato da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, si pone in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti",viene detto in una nota.

"L’autocertificazione deve infatti essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. L’autocertificazione va inoltre acquisita in originale dall’operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche", continua la Polizia.