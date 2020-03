Video Coronavirus e flash mob, imita anche Elettra Lamborghini: "Musica e il resto scompare"

L'avevo annunciato ed è arrivato il terzo flash mob al tempo del Coronavirus. Michele Alessandrino (clicca qui per sapere chi è), dopo le imitazioni di Morgan e Achille Lauro, si è cimentato in Elettra Lamborghini. Solito balcone, il fratello al telefono per il video, casse a palla e via alla canzone "Musica (e il resto scompare)" della cantante famosa per il suo sex appeal. Pantaloni leopardati, top dorato con tette finte, sedere rinforzato, un tentativo (fallito) di twerking: il terzo flash mob del ragazzo casertano che studia a Narni è piaciuto ancora strappando tanti sorrisi.

Visualizza questo post su Instagram E il resto? @elettramiuralamborghini Un post condiviso da Michele Alessandrino (@micheleal99) in data: 18 Mar 2020 alle ore 10:15 PDT