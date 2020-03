Coronavirus, i pazienti positivi sono 28.710 . La situazione regione per regione. Dall'inizio 35.713 casi

Al 18 marzo sono 28.710 gli "attualmente positivi" in Italia. Vanno aggiunti ai 2.978 morti e ai 4.025 pazienti dichiarati guariti per arrivare a 35.713, numero complessivo dei casi dall'inizio dell'epidemia. Di seguito la situazione dei positivi regione per regione. Il numero assoluto e, tra parentesi, quello dei casi attuali. Lombardia: 17.713 (12.266), Emilia Romagna: 4.525 (3.915), Veneto: 3.214 (2.953), Piemonte: 2.341 (2.187), Marche: 1.568 (1.476), Toscana: 1.330 (1.291), Liguria: 887 (744), Lazio: 724 (650), Friuli Venezia Giulia: 462 (416), Campania: 460 (423), Trento: 455 (436), Puglia: 383 (362), Bolzano: 376 (366), Sicilia: 282 (267), Abruzzo: 263 (249), Umbria: 247 (241), Valle d'Aosta: 165 (162), Sardegna: 134 (132), Calabria: 129 (126), Molise: 28 (21), Basilicata: 27 (27).

Guarda anche Coronavirus in Italia, record di morti e guarigioni (18 marzo)