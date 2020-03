Coronavirus, Cuba: morto il turista italiano ricoverato

È morto il cittadino italiano 61enne, positivo al coronavirus, ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale dell’Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kuri a L’Avana. L’uomo è uno dei turisti italiani ricoverati nell’Istituto di medicina tropicale ’Pedro Kourì di L’Avana dal 10 marzo, come precisa il quotidiano di partito Granma secondo quanto riferisce l'agenzia LaPresse alle ore 18.13 italiane del 18 marzo 2020.

Mentre il mondo si trova sotto l’attacco di una pandemia che sembra la tragica replica di un film del 211, “Contagio”, all’Avana intanto si vive però tutt’altro film: il carnevale dei turisti, foto e selfie a ritmo di salsa, e quasi tutti senza mascherine. Il governo lascia la porta aperta all’industria dei viaggi, mentre l’autorità sanitaria sottolinea l’assenza di nuovi casi di Covid-29 a Cuba. Dal canto suo, l’organo ufficiale del partito comunista cubano, Granma, riporta le dichiarazioni del capo del Dipartimento di controllo sanitario, Trujillo Machado, secondo il quale “la vigilanza di frontiera si incrementa e si rinforza”. Ma l’impressione è quella che si stia giocando col fuoco.

Símbolo inerte di questa ennesima contraddizione cubana è la statua di Ernest Hemingway all’interno del bar statale “El Floridita”, dove si accalcano i turisti per il daiquiri (fatto in serie) e la foto accanto al mesto simulacro dello scrittore. Entrano a gruppi, regolati dal portiere Manuel. Gli chiediamo: ma non avete paura del contagio? “No - risponde - qui nessuno ha paura, il daiquiri è un ottimo antidoto”. E le centinaia di abbracci alla statua? “Ogni sera la disinfettiamo con ipoclorito al 2%.”

Così la circolazione del turismo - puro ossigeno per le casse asfittiche del paese, anche perché il visto si deve rinnovare ogni mese con 25 dollari - prosegue a costo di dover disinfettare il povero Hemingway, pur con qualche logico calo percentuale che si evidenzia soprattutto con la presenza di troppi taxisti fermi accanto ai loro macchinoni rosa confetto.

In ogni caso, all’Avana si vive sul filo del rasoio. Nella capitale la circolazione sui mezzi pubblici raggiunge cifre quotidiane altissime, più di un milione di utenti, e il ministero dei Trasporti, oltre a incrociare le dita, fa quel che può, soprattutto riguardo ai popolarissimi “guagua”. Ogni sera, all’arrivo al terminal, le squadre effettuano la disinfezione dei grandi automezzi con soluzioni di cloro nei passamano, sedili, porte e altre superfici.

Per quanto riguarda gli altri italiani colpiti da coronavirus, non è confermata e neppure riportata la notizia di un loro rimpatrio, mentre se ne sottolinea il decorso ospedaliero “soddisfacente”. Gli organi ufficiali non accennano alla richiesta di medici cubani da parte della Regione Lombardia, mentre un’equipe è partita dall’Avana per affiancare i medici del Venezuela. Diversi italiani si incontrano invece, telefonino in mano, nelle strade del centro con copertura Wi-Fi in cerca di notizie dal loro paese, ancora purtroppo difficilmente raggiungibile.

Enzo Polverigiani