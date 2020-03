Coronavirus Lombardia, casa di riposo alle porte di Milano autentico focolaio: decine di morti.

Coronavirus, ecco il mercato nero delle mascherine a Milano

Milano, 18 mar. (askanews) - Per una mascherina chirurgica fino a 5 euro, per quelle ffpp2 si arriva fino a 30 euro. Questi sono i prezzi sul mercato nero a Milano di quello che è diventato un bene prezioso. Come ci racconta questa testimonianza in esclusiva: "Ero in coda, davanti a un negozio di alimentari, in fila eravamo in cinque in attesa fuori, si è avvicinata un ragazza. Io avevo la ...