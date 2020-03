Coronavirus, strage di fiori e piante: ne appassiranno un miliardo in un mese. Florovivaismo in ginocchio

Il Coronavirus distrugge anche i fiori. Ne appassiranno un miliardo in un mese. La denuncia arriva dalla Coldiretti. L'associazione di categoria sostiene che il Covid19 sta mettendo letteralmente in ginocchio uno sei settori più belli ed amati del Made in Italy, il florovivaismo. Con il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali, restano inutilizzate milioni e milioni di piante. Un danno pesantissimo per il comparto. "Niente fiori per gli innamorati, per la mamma, per i propri cari nei cimiteri che in molti casi restano chiusi come - sottolinea la Coldiretti - i mercati settimanali, i fioristi e i centri giardinaggio. E in difficoltà sono anche le esportazioni con i blocchi al confine ed in dogana di tanti Paesi, Ue ed extra-Ue, i ritardi e le difficoltà del trasporto su gomma".

