Si chiama eShoppingAdvisor, è il primo motore di ricerca specializzato esclusivamente sui piccoli e medi e-commerce italiani ed è la risposta alle difficoltà incontrate dalle attività economiche a causa dell'emergenza del Coronavirus. Un mondo, quello dei piccoli produttori, che rischia altrimenti di subire danni incalcolabili - fino alla chiusura definitiva dell'azienda - per via del radicale cambiamento dello stile di vita dovuto alle misure previste per il contenimento del contagio da Covid 19.

Le piccole e medie imprese in Italia sono 148.531, il 92% delle imprese attive, e occupano l’82% della manodopera: un tessuto imprenditoriale che contribuisce in maniera importante a sostenere l’economia italiana e che ora, con il fermo imposto dal governo a causa dell’emergenza Covid 19, rischia di entrare in seria difficoltà mettendo in crisi il sistema Paese.

Di queste piccole e medie aziende, però, circa 22 mila hanno avviato anche un e-commerce e hanno la possibilità di continuare a lavorare, nonostante le limitazioni: ad oggi, infatti, le vendite online sono le uniche, insieme a quelle organizzate dalla Gdo e dalle attività che forniscono beni essenziali, a non essere interessate dalle restrizioni del decreto del presidente del consiglio. "Dall’inizio dell’epidemia, gli acquisti online hanno visto una crescita esponenziale: secondo una ricerca Nielsen, gli e-commerce hanno visto aumentare il proprio giro di affari dell’82,3%, specie nelle vendite dei prodotti di largo consumo", spiega Andrea Carboni, Ceo di eShoppingAdvisor.

Per aiutare il tessuto produttivo trainante della nostra economia a riemergere, è importante incentivare tutti gli italiani a dare il proprio contributo scegliendo prodotti dagli store online dei negozi italiani. Per capire quale store online venda esattamente il prodotto ricercato, senza inutili perdite di tempo e ammortizzando il rischio di incorrere in truffe o disservizi online, il motore di ricerca di eShoppingAdvisor propone una duplice soluzione, rapida ed efficace. Oltre a permettere di individuare gli e-commerce più sicuri e affidabili, la ricerca per prodotto ne restituisce una classifica in ordine di reputazione, sulla base di un rating ottenuto attraverso recensioni verificate e certificate.