Coronavirus, ecco il modello di autocertificazione per chi deve uscire di casa

Clicca qui per scaricare il modello per l'autocertificazione

E' cambiato nella giornata del 17 marzo il certificato di autocertificazione per chi è costretto ad uscire dalla propria abitazione nonostante i ferrei divieti prescritti dal decreto restrittivo del governo dell'8 marzo. Al documento è stata aggiunta anche voce: il firmatario dichiara di non essere sottoposto alla quarantena per aver contratto il Covid-19 oppure per essere stato a contatto con una persona positiva al tampone. Nel certificato il firmatario, inoltre, dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio e delle sanzioni previste in caso di inottemperanza alle predette misure. Inoltre è chiamato a indicare per quale motivo non è nella sua abitazione: comprovate esigenze di lavoro; situazione di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

