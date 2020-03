Coronavirus, la Spagna trema: in pochi giorni 623 morti. Strage di anziani, ma gravi anche i giovani

Adesso trema anche la Spagna. Nel giro di pochi giorni il Paese è diventato il quarto al mondo per numero di contagi e di decessi. Stando ai dati riportati dal portale della Johns Hopkins University, il più aggiornato in tempo reale, i tamponi positivi sono stati sino ad ora 13.910. Il numero dei decessi, invece, è salito sino a 623. Sono 1.081 i pazienti giudicati guariti, mentre 12.026 sono gli "attualmente positivi", tra terapia intensiva e ricoveri in altri reparti. Il virus si è sviluppato in alcune case di riposo, come ha spiegato Fernando Simon, responsabile del centro per le emergenze sanitarie. E' stato portato l'esempio di Madrid dove sono morte ben 17 persone che vivevano in una stessa struttura e decine sono state contagiate. Ma anche in Spagna il Covid19 non attacca soltanto gli anziani. Il quotidiano El Mundo pubblica la storia di Eduardo Hernández. L'uomo ha 36 anni. Non fuma, non beve, fa sport regolarmente e non si ammala quasi mai, ma è ricoverato all'ospedale universitario Gregorio Marañón con una polmonite bilaterale per positività al Covid19. "Vanno messi in guardia i giovani che si ritengono indistruttibili - dice Eduardo - possono bastare cinque giorni per ritrovarsi in un casino".