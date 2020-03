Coronavirus, morto il cane positivo ma secondo i medici non è stato ucciso da Covid19: era vecchio e malato

E' morto il cane che a Hong Kong era stato sottoposto al tampone per il Coronavirus. Il cagnolino, di proprietà di una donna di 60 anni ricoverata per Covid19 poi guarita e dimessa, era improvvisamente diventato famoso in tutto il mondo. Nella giornata del 16 marzo il suo cuore ha cessato di battere, due giorni dopo la fine della quarantena. E' stato il Dipartimento Agricoltura Pesca e Conservazione a dare la notizia, precisando però che non è stato possibile conoscere le cause del decesso perché la proprietaria non ha autorizzato l'autopsia. Ma il volpino di Pomeriana aveva 17 anni e altre patologie e, come spiega in un lungo articolo il South China Morning Post (che ha seguito questa vicenda dall'inizio) fonti mediche sono convinte che non sia stato il Covid19 ad uccidere l'animale. Pur risultando più volte "debolmente positivo", non aveva sviluppato sintomi.