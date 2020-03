Coronavirus, Ancos e Confartigianato donano venti respiratori ai reparti di terapia intensiva

Anche il sistema Confartigianato si mobilita per l'epidemia Coronavirus e lo fa donando ventilatori grazie all'Ancos, l'associazione che si occupa di progetti solidali. Gli artigiani mettono a disposizione 20 ventilatori polmonari pressometrici. I primi sei saranno consegnati in Lombardia. “In questo drammatico momento - dice Italo Macori, presidente di Ancos Confartigianato - abbiamo sentito il dovere di aiutare il personale medico e infermieristico che senza sosta sta lavorando per garantire assistenza ai malati. Mai come ora sentiamo forte il richiamo alla solidarietà, per la quale ci adoperiamo da sempre: ogni gesto che serva a salvare vite umane noi lo faremo, nei limiti delle nostre possibilità”.

Guarda anche In Lombardia un caso su due dei contagi