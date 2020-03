Coronavirus: moratoria su prestiti a piccole e medie imprese in difficoltà, richiesta l'autocertificazione

Coronavirus, arruolamento di personale sanitario militare

Milano, 18 mar. (askanews) - Le Forze Armate sempre più in campo e pronte a fare la loro parte per affrontare l'emergenza coronavirus potenziando con misure straordinarie i servizi sanitari. Il Ministro Guerini ha annunciato ulteriori provvedimenti della Difesa. In primo luogo è stato previsto l'arruolamento straordinario di personale sanitario militare, in particolare verranno assunti 120 medici ...