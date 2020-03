Coronavirus, bonus babysitter. Il presidente dell'Inps spiega le procedure per ottenere i soldi

Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, ha spiegato che "la cassa integrazione in deroga dipende dalle Regioni che ci mandano le liste dei lavoratori". Il numero uno dell'Istituto, in una intervista a Repubblica ha puntualizzato anche che sul "bonus babysitter stiamo semplificando le procedure. Le famiglie che non prendono il congedo si devono dotare di pin e password. Entrano nel sito Inps e richiedono un borsellino speciale, più agile del libretto famiglia esistente, dove in pochi giorni metteremo i 600 euro per retribuire le ore prestate. Stiamo pensando a una procedura altrettanto semplificata anche per i 600 euro agli autonomi". Tridico ha assicurato che in due settimane l'Inps sarà in grado di erogare i servizi.

