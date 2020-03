Coronavirus, ministro De Micheli: "Non escludo che le misure di contenimento andranno oltre il 3 aprile"

L'emergenza Coronavirus in Italia, per la quale è in vigore fino al 3 aprile il decreto del presidente del consiglio dei ministri, è tale da non far prevedere il giorno in cui le disposizioni per il contenimento del contagio verranno allentate. E' questo il tenore delle parole del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli. "Non so se le misure andranno oltre il 3 aprile. Valuteremo sulla base dei numeri e degli eventi. Non lo escludo, vedremo nei prossimi giorni", ha spiegato De Micheli nel corso di Agorà su Rai3.

Il ministro ha anche aggiunto una considerazione per ciò che riguarda i nostri connazionali che stanno tornando da Paesi stranieri: "Avremo molti rientri perché tanti nostri connazionali preferiscono stare in Italia dal momento che si fidano di più della nostra sanità. Ma poiché non possiamo conoscere i contatti che hanno avuto in paesi stranieri, quando rientrano chiediamo loro la responsabilità di mettersi in autoisolamento".