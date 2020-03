Coronavirus, Nino Cartabellotta (Gimbe): "I contagiati reali sono 100 mila, tasso di mortalità sovrastimato"

Sarebbero almeno centomila i positivi al Coronavirus, mentre in base ai dati dei 17 marzo quelli registrati sono circa 31.506. Ci sarebbero, dunque, 70 mila contagiati "reali" che ancora sfuggono all'appello. Per questo il tasso di mortalità e la gravità del Covid 19 sarebbero "sovrastimati". A dirlo è uno studio della Fondazione Gimbe, citato dal Sole 24 Ore che ha intervistato il presidente, Nino Cartabellotta. Più in dettaglio, su casi confermati dalla Protezione civile il 16 marzo, i casi stimati sono 99.693. Ovviamente, la battaglia deve proseguire anche perché l'Italia secondo Cartabellotta, ha imboccato la giusta direzione in confronto ad altri Paese che devono ancora muoversi. Data la rapidità con cui l’epidemia si diffonde, secondo Cartabellotta gli altri Paesi europei avrebbero dovuto fare tesoro dell'esperienza fatta dell'Italia e quindi agire con rapidità.Sul sito della Fondazione, disponibile una pagina di monitoraggio dell'epidemia da Covid 19 in Italia costantemente aggiornato con i dati ufficiali forniti dalla Protezione civile.