Coronavirus, il presidente Inps: "In due settimane pronti a erogare soldi e bonus a famiglie e imprese"

Due settimane. E' il tempo che occorre all'Inps per essere pienamente operativo rispetto al decreto Cura Italia e assicurare a lavoratori e famiglie che ne hanno diritto (11 milioni nel complesso) gli aiuti stanziati dal governo, 10 miliardi di euro. Lo sostiene il presidente dell'Istituto di previdenza, Pasquale Tridico, in una intervista concessa al quotidiano Repubblica. Tridico spiega che l'Inps dovrà compiere uno "sforzo immane" considerato anche che il 30% dei dipendenti sta lavorando da casa in smart working. Dipendenti che il presidente ringrazia "per il sacrificio. L’Inps non è chiuso, l’Inps c’è. Ma chiedo a chi ne ha bisogno di restare a casa e usare call center e canali telematici che abbiamo potenziato". Oltre al call center nazionale - 803.164 da fisso o 06.164164 da cellulare - e al canale telematico via web e app, "abbiamo aggiunto uno sportello telefonico per ogni sede che lavora tutte le pratiche urgenti. E trasformato le prenotazioni fisiche in telefoniche. Per questo dico: non venite di persona, restate a casa. Contattateci e sarete aiutati".

