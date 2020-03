Coronavirus, Chiambretti positivo. Serena Grandi: "Baci e abbracci con lui, poi sono stata da Barbara d'Urso"

Piero Chiambretti positivo al Coronavirus, ricoverato con la madre all'ospedale di Torino. Serena Grandi, appresa la notizia, ha rilasciato una dichiarazione all'Adnkronos: "Ci eravamo baciati in puntata, poi sono stata ospite da Barbara D'Urso". Grandi parla così all'agenzia ripercorrendo i suoi ultimi contatti con il conduttore di CR4 La Repubblica delle Donne.

"Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo dire mi metto in autoquarantena, ha detto serena Grandi. "Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo", ha aggiunto.