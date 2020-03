Coronavirus, Papa Francesco prega: "Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia"

Emergenza Coronavirus, Papa Francesco ha rilasciato una intervista al quotidiano Repubblica. "Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia: fermala con la tua mano. Ho pregato per questo", ha detto Bergoglio.

"Ringrazio chi si spende per salvare gli altri. E chiedo che tutti siano vicini a coloro che hanno perso i propri cari", ha aggiunto Papa Francesco spendendo parole di conforto in questo momento drammatico per il mondo.

Bergoglio domenica pomeriggio ha attraversato a piedi le strade deserte di Roma. In particolare, il Pontefice aveva camminato lungo via del Corso e si era recato alla Basilica Santa Maria Maggiore e nella Chiesa di San Marcello al Corso per pregare per la fine del Coronavirus.