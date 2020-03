Coronavirus, il vaccino contro il Covid-19 è quasi pronto: il servizio a DiMartedì su La7 Video

Il vaccino contro il Coronavirus è quasi pronto. Un vaccino italiano del quale ha parlato DiMartedì nella trasmissione andata in onda su La7 martedì 17 marzo 2020.

Le telecamere del programma sono entrate all'Irbm di Pomezia. Qui hanno realizzato un vaccino per il Covid-19. In laboratorio - è stato annunciato - il vaccino funziona, manca soltanto la sperimentazione sugli esseri viventi. Nel servizio che ha realizzato Andrea Scazzola, attraverso interviste, viene fatto il punto su quanto tempo ancora serve per arrivare alla sperimentazione, decisiva, sull'uomo.