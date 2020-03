Coronavirus, l'Ue ha deciso di chiudere le frontiere esterne per trenta giorni

L'Unione Europea ha deciso di chiudere le frontiere esterne. I capi di Stato e di governo dell’ Ue hanno così «concordato di rafforzare il confine esterno applicando una restrizione coordinata dei viaggi non essenziali verso l’ Ue per 30 giorni». Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, al termine della riunione dei leader Ue in videoconferenza. Una decisione storica, la prima presa di concerto durante l'emergenza pandemia. Chi non è cittadino Ue non potrà dunque entrare in Europa nei prossimi trenta giorni (l'arco temporale potrebbe anche aumentare in un secondo momento). Da valutare la posizione dei cittadini del Regno Unito considerato il procedimento in essere di Brexit.