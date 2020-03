Coronavirus, arriva l'annuncio del ministro Lucia Azzolina: "L'anno scolastico non si allungherà"

L'annuncio arriva direttamente dal ministro all'istruzione Lucia Azzolina e riguarda la situazione delle scuole che fino al 3 aprile 2020 resteranno chiuse per le misure adottate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il ministro fa anche un importante annuncio sull'anno scolastico in corso.

"Le scuole riapriranno quando avremo certezza che il quadro epidemiologico dell'Italia ci permetta di mandare i nostri studenti a scuola in sicurezza", ha affermato Lucia Azzolina che è stata intervistata a 'Di Martedì'. Il ministro continua sottolineando che "Ci sono studenti e docenti che stanno facendo più di quello che facevano in classe, quindi io direi che l'anno scolastico ne' si allungherà, né altro. Perché c'è una comunità educante che sta dando un bellissimo esempio al Paese".