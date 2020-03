Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, implora i governi di fare di più per individuare ogni contagiato, e poi per "isolarlo e scoprire chi è stato in stretto contatto con lui fino a 2 giorni prima dello sviluppo di sintomi, e testare anche quelle persone".

"Non si può combattere un incendio bendati. Non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto. Abbiamo un semplice messaggio per tutti i Paesi: testate, testate, testate", dice in maniera molto diretta e accorata.

Ghebreyesus ha confermato che "la scorsa settimana abbiamo visto una rapida escalation di casi di Covid-19" e che "più casi e decessi sono stati registrati nel resto del mondo che in Cina". Il centro della pandemia è ormai in Europa.