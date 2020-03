Per le prossime due domeniche è stata decisa la chiusura dei punti vendita Coop e Superconti, quindi domenica 22 marzo e domenica 29. Successivamente la situazione sarà rivalutata. Dopo l’istituzione del comitato di crisi nazionale e le regole per lavorare in sicurezza, Coop vara a livello nazionale una nuova misura che ha una duplice valenza: rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone, in linea con le indicazioni del Governo.

"La riteniamo una misura doverosa per due motivi entrambi importanti - spiega in una nota Coop Centro Italia - Così facendo contribuiamo a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica. Contemporaneamente veniamo incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone; sarà utile per avere una pausa in più in grado di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata".

