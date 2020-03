Coronavirus, i numeri dello studio di scienziati Gb e Usa: "Per ogni caso confermato, 5-10 non individuati"

Emergenza Coronavirus, uno studio sui contagi condotto da scienziati Gb e Usa, rivela che per ogni caso confermato di Covid-19 ce ne possono essere con molta probabilità altri 5-10 che non sono stati non individuati.

Si tratta di persone che hanno sintomi più leggeri e sono meno contagiosi, ma nel complesso sono responsabili di quasi l'80% di tutti i nuovi casi di infezione. Lo studio di cui parliamo è stato pubblicato sulla rivista Science. Un lavoro importante chje è stato condotto - come anticipato - da scienziati dell'Imperial College di Londra e coordinato da epidemiologi della Columbia University a New York.

Parliamo di uno studio basato su dati cinesi relativi ai mesi di dicembre e gennaio, quando ancora in Cina non erano state implementate misure di controllo ad esempio sugli spostamenti e con i tamponi a tappeto. Gli scienziati stimano che in quel periodo in Cina circa sei casi su sette di covid-19 non venivano riconosciuti.