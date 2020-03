Coronavirus, Antonio Pappalardo attacca il governo con gaffe: "Con Craxi Benito sarebbe stato tutto diverso"

Lo avevamo lasciato alle elezioni regionali in Umbria del 2019, candidato a presidente della giunta regionale sostenuto dalla lista civica il Movimento Gilet Arancioni: 587 voti raccolti per lo 0,13% dei consensi. Più recentemente lui, Antonio Pappalardo, ha comunicato di trasferirsi a vivere in Tunisia. Una nuova vita per il generale che ormai è un personaggio social grazie alle sue dirette Facebook dal proprio account.



L'ultima l'ha dedicata all'emergenza Coronavirus e a come sta reagendo il governo italiano. "Voi capite - ha detto Pappalardo - che oltre alla insipienza di questo governo, ci sono menti malvagie che stanno dietro le quinte e stanno manovrando tutto nel silenzio delle istituzioni. Lo ripeto ancora una volta: se ci fosse stato Craxi Benito (si confonde, chiama due volte Benito l'ex leader del Psi, poi si corregge in Bettino ndr) - al posto di Conte, oggi non ci troveremmo in queste condizioni". E spiega, ovviamente, come si sarebbe comportato lui.