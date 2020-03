Coronavirus, Silvio Berlusconi dona dieci milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale

Dieci milioni di euro per combattere il Coronavirus. Silvio Berlusconi, capo di Forza Italia e già presidente del Consiglio dei Ministri, scende in campo personalmente al fianco della Regione Lombardia, messa in ginocchio dalla pandemia. Berlusconi tramite una donazione ha messo a disposizione l'ingente somma di dieci milioni di euro per la realizzazione della nuova terapia intensiva presso la fiera di Milano, o eventualmente per altre emergenze. Il nuovo ospedale che sorgerà in Lombardia prevede tra i 400 e i 500 posti letto. Per accelerare i lavori il governatore Attilio Fontana ha nominato suo consulente personale l'ex capo della Protezione Civile Nazionale, Guido Bertolaso.

Guarda anche Le prime immagini del nuovo ospedale di Milano