Coronavirus, i morti in Italia regione per regione. In totale 2.158 vittime. Triste primato della Lombardia.

Coronavirus, sono 2.158 i morti in Italia ufficializzati nel corso della conferenza stampa giornaliera della Protezione Civile Nazionale del 16 marzo. Vediamo la situazione regione per regione, tenendo presente che i decessi dovranno essere comunque confermati in seguito dall'Istituto nazionale della Sanità.

Lombardia 1.420, Emilia Romagna 346, Piemonte 111, Veneto 69, Marche 57, Liguria 50, Friuli Venezia Giulia 22, Lazio 19, Puglia 16, Toscana 14, Campania 9, Trento e Bolzano 6, Abruzzo 4, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta 2. Un decesso in Umbria, Calabria e Molise. Zero in Basilicata.

Sono ricoverati in terapia intensiva 1.851 pazienti, di questi 823 nella sola regione della Lombardia. I ricoverati con sintomi nel territorio nazionale, invece, sono 11.025.

