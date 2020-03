Coronavirus, troppa gente nei supermercati dell'Umbria. Una commessa: "Chi porta i nonni e chi viene sei volte al giorno"

Supermercati dell'Umbria ancora affollati. Troppa gente a fare la spesa, aspetto che spesso non permette il rispetto delle norme previste dal decreto emanato dal premier Giuseppe Conte, come la distanza tra persone. "A volte vengono famiglie intere - racconta una commessa di Perugia - portandosi persino i nonni al seguito e senza mascherine. Ci sono anziani che vengono anche sei volte al giorno". I punti vendita di generi alimentari dell'Umbria hanno cercato di organizzarsi, ma i problemi restano perché cambiare le abitudini dei clienti è difficilissimo. Molti ignorano il materiale distribuito agli ingressi (guanti e disinfettante per le mani), altri si presentano in gruppo. "Abbiamo paura per chi frequenta il nostro negozio ma anche per noi stessi", ammette la commessa.

