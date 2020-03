Coronavirus, attenzione ai guanti: prevengono le infezioni solo se utilizzati bene. Le regole Iss

Utilizzo dei guanti per evitare il contagio da Coronavirus. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato sul proprio sito delle indicazioni su come devono essere utilizzati. Ecco la guida Iss.

I guanti servono a prevenire le infezioni?

Si, a patto che

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno venti secondi

- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati

- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi

- Siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato

- Non siano riutilizzati



Dove sono necessari?

- in alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti

- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati