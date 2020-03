Coronavirus, l'Italia riparte dai 2.158 morti. Ecco la situazione dei contagi regione per regione

L'Italia si appresta a vivere un'altra giornata difficile a causa dell'epidemia da Coronavirus. Il 17 marzo inizia con i dati ufficializzati ieri sera (16 marzo) nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile nazionale. Dall'inizio dell'epidemia 2.158 morti e 2.749 guarigioni. Il totale dei positivi al tampone è di 27.980 di cui 23.073 attuali.

Ecco la diffusione degli "attualmente positivi" regione per regione: 10.861 in Lombardia, 3.088 in Emilia-Romagna, 2.274 in Veneto, 1.405 in Piemonte, 1.185 nelle Marche, 841 in Toscana, 575 in Liguria, 472 nel Lazio, 367 nella Provincia autonoma di Trento*, 363 in Campania, 346 in Friuli Venezia Giulia, 235 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia*, 203 in Sicilia, 159 in Umbria, 165 in Abruzzo, 87 in Calabria, 105 in Sardegna, 103 in Valle d’Aosta, 15 in Molise e 12 in Basilicata.

Nei territori con * il dato è aggiornato al 15 marzo

