Coronavirus in Toscana, contagiata farmacista che vive a Perugia. Ricoverata al Santa Maria della Misericordia

Una farmacista ultra sessantenne che vive a Perugia ha contratto il Coronavirus ed è ricoverata in serie condizioni al Santa Maria della Misericordia. La donna è di origini svizzere ma da tempo residente in Umbria. E' titolare della Farmacia Bianchi di Camucia, popolosa frazione del comune di Cortona, in provincia di Arezzo. All'ospedale San Donato di Arezzo, nel reparto di malattie infettive, è invece il marito di una dipendente della farmacia stessa. In osservazione gli altri impiegati. Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli per ricostruire le catene di contatti e disporre le quarantene. Il sindaco di Cortona ha deciso di emanare una ordinanza e chiudere l'esercizio commerciale.

