Coronavirus, positiva Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani: l'annuncio in un video

Prima Daniele Rugani, giocatore della Juventus, poi la fidanzata. Anche Michela Persico è infatti risultata positiva al tampone del Covid-19.

Per approfondire leggi anche: Rugani della Juventus contagiato

Lo ha rivelato lei stessa in un post su Instagram dove ha rassicurato tutti sulla sua condizione fisica dichiarando di essere asintomatica. Sta bene, nessun sintomo del Coronavirus e anche per questo - oltre per rassicurare sulle sue condizioni di salute - Michela ha voluto fare questo via postato sul proprio account social. Forte la sua raccomandazione di rispettare le disposizioni.