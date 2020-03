Coronavirus, vaccino Covid-19: primo test su persone in Usa. Somministrato a un volontario a Seattle

Emergenza Coronavirus, si cercano di creare farmaci in grado di fermare l'epidemia e nello stesso tempo di trovare un vaccino efficace contro il Covid-19. E' notizia di oggi, lunedì 16 marzo 2020, che c'è stato il primo test di un vaccino contro il Coronavirus sulle persone negli Stati Uniti. I ricercatori statunitensi lo hanno somministrato a un volontario a Seattle.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, i ricercatori fanno rivelazioni a Quarto grado

"Siamo un team dedicato allo studio del Coronavirus", ha dichiarato Lisa Jackson, responsabile dello studio del Kaiser Permanente Washington Research Institute. "Tutti vogliono fare ciò che possono in questa emergenza", ha aggiunto. L'Associated Press ha riferito che il primo partecipante allo studio ha ricevuto l'iniezione all'interno di una sala per gli esami e molti altri attendono il test, che prevede per 45 volontari due dosi, a distanza di un mese. Il vaccino, che si chiama mRNA-1273, è stato sviluppato dal Nih (National institutes of health) e dalla Moderna Inc, società di biotecnologia basata in Massachussets. Non c'è possibilità che i partecipanti vengano infettati dal virus perché il vaccino non contiene il coronavirus. Non è l'unico potenziale vaccino in cantiere. Decine di gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno lavorando per creare un vaccino contro Covid-19.