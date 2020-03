Coronavirus, Boris Johnson ora è per le misure drastiche per il Regno Unito: evitare pub e locali pubblici

Adesso il Regno Unito è per le misure drastiche per fermare l'avanzata del contagio da Coronavirus. Fino a quella di evitare di andare al pub.

"E' il momento per tutti di smettere i contatti non essenziali con le altre persone ed evitare tutti i viaggi non necessari", il Regno Unito si sta avvicinando alla "parte di crescita veloce della curva in salita" della diffusione del Coronavirus, ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson.

Ha affermato che senza "un'azione drastica" i casi potrebbero raddoppiare ogni cinque o sei giorni, ha riferito Bbc. Johnson ha chiesto a chi vive con qualcuno che abbia tosse o febbre di restare in casa per 14 giorni; di lavorare in smart-working quando possibile; di evitare pub e locali pubblici; di ricorrere alla sanità pubblica solo quando strettamente necessario.