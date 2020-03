Coronavirus, attenzione al telefonino: va sanificato. Ecco le indicazioni da seguire ogni giorno

Sanificare lo smartphone in questi giorni di emergenza Coronavirus. Una necessità, un dovere. E' decisivo farlo, anche perché è proprio in questo momento che i telefonini - come i tablet - vengono maggiormente utilizzati nel corso della giornata.

Il telefonino va pulito, sanificato, seguendo alcune regole. La Apple ad esempio, ha aggiornato la pagina con le indicazioni sulla procedura da seguire per pulire i prodotti tecnologici. In particolare, l'aggiunta interessante è quella relativa all'impiego dei disinfettanti: "Utilizzando una salvietta igienizzante contenente etanolo (alcol etilico), pulite gentilmente le superfici dure e non porose del vostro prodotto, come ad esempio lo schermo, la tastiera e altre superfici esterne. Non utilizzate candeggina - e detergenti contenenti candeggina -. Evitate che l'umidità penetri nelle aperture - la porta per il caricatore, eccetera - e non immergete il vostro prodotto nei detergenti". Semplice e chiaro: soprattutto da seguire. Tutti.