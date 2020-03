Coronavirus, informazioni in tempo reale sulle edicole aperte. Ecco dove trovare il Corriere

PrimaEdicola.it al servizio della comunità. Grazie a una idea di M-Dis, primo distributore nazionale nel campo dell'editoria, i cittadini possono sapere direttamente dal web quali sono le edicole aperte. Il decreto anti Coronavirus dell'11 marzo del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, consente infatti alle edicole di restare aperte per permettere ai cittadini di informarsi adeguatamente, a maggior ragione in un periodo delicato come quello attuale. E' sufficiente quindi consultare on-line l'apposita pagina del portale primaedicola.it, per verificare quali sono i punti vendita aperti. Il sito viene aggiornato ogni mattina.

"La nostra iniziativa - dice Andrea Liso, amministratore delegato di M-Dis - nasce nell'ottica di dare un servizio all'intera comunità: ai cittadini e agli edicolanti. La maggior parte di questi ultimi sta continuando a lavorare regolarmente nonostante l'emergenza e noi siamo al loro fianco". Anche i quotidiani del Gruppo Corriere sono regolarmente in edicola. I nostri lettori possono consultare la pagina web di primaedicola.it per sapere dove trovare il giornale.

Clicca qui per sapere quali edicole sono aperte