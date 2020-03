Video Coronavirus e flash mob, dopo Morgan imita Achille Lauro e si spoglia sul balcone

Ricordate tutti la performance di Achille Lauro al Festival di Sanremo? Look molto eccentrici e la canzone "Me ne frego" che ha spopolato raggiungendo i primo posti delle classifiche. A Sanremo il cantante romano, a metà della canzone, si strappa via l’abito, rimanendo in calzamaglia. La stessa performance è stata proposta dal balcone di una città del Casertano, in Campania, da un giovane ragazzo che ha già fatto impazzire i social con l'imitazione di Morgan (clicca qui). I flash mob anti Coronavirus stanno scatenando la fantasia degli italiani e Michele, è il nome del ragazzo che ha imitato i due cantanti protagonisti a Sanremo, dimostra di avere un grande talento.

Visualizza questo post su Instagram CI SON CASCATO DI NUOVO. @achilleidol Un post condiviso da Michele Alessandrino (@micheleal99) in data: 15 Mar 2020 alle ore 10:17 PDT