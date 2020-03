Coronavirus, Lombardia, il governatore Attilio Fontana: "La progressione del virus non è più esponenziale"

"Si potrebbe cominciare a dire che forse non c’è più quella progressione violenta che c’era nei giorni scorsi. C’è una progressione ma non è più una progressione esponenziale, il che moderatamente ci fa piacere". A dirlo è stato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus. Il governatore ha anche detto: "Stiamo andando avanti nel tentativo di realizzare il nuovo ospedale alla Fiera di Milano, stiamo parlando con i fornitori dei respiratori. Oggi incontro Bertolaso con cui faremo il punto, lui ci darà una grande mano per realizzarlo. In 6-8 giorni ci sarà la conclusione dei lavori per renderlo operativo".

Leggi anche: Coronavirus, a Roma ospedale pronto in una settimana