Coronavirus, in Gran Bretagna multa salata e arresto per chi rifiuta di fare il test o la quarantena

Pugno duro contro chi adotta comportamenti che rischiano di estendere il contagio da Covid 19. In Gran Bretagna le persone con più di 70 anni potrebbero essere costrette a rimanere fino a quattro mesi in auto isolamento e i cittadini rischieranno l’arresto o multe di 1.000 sterline se si rifiuteranno di sottoporsi al test per il Coronavirus e all’eventuale quarantena. Sono le misure che vengono anticipate dai media britannici, nell’ambito del piano in quattro punti ideato dal governo per contrastare l’epidemia. I poteri emergenziali che dovrebbero essere annunciati questa settimana, consentiranno alla polizia di usare una "forza ragionevole" per arrestare le persone che rischiano di infettare altri cittadini. Nel documento denominato Health Protection Regulations 2020,pubblicato sul sito del governo, è scritto chiaramente che coloro che sono sospettati di avere contratto la malattia possono essere tenuti fino a 14 giorni in un ospedale controllato o in altro luogo. Di fronte al rifiuto, si rischia l’arresto e il confinamento coatto. Sono previste multe di 1.000 sterline e il carcere in caso di mancato pagamento.

