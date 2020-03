Coronavirus, in Olanda file per fare scorte di cannabis ai coffee shop: tutto chiuso fino al 6 aprile

In Olanda molta gente si è messa in fila per acquistare cannabis dopo le misure per fermare l'epidemia Coronavirus. Tutti fila per le scorte, davanti ai coffee shop per acquistare cannabis prima della chiusura di questi esercizi, decisa dalle 18 di ieri, domenica 15 marzo, fino al 6 aprile prossimo. Così ha decretato il governo per gestire l'emergenza coronavirus.

La gente si è precipitata in strada perché la decisione del governo è stata improvvisa. Viene riferito come alcune caffetterie sono dovute restare aperte oltre l'orario, altre sono state invece rigorose. Hanno lasciato decide di persone fuori. Un uomo - secondo quanto si apprende - è stato arrestato perché ha cominciato a tossire provocatoriamente per disperdere gli altri in coda davanti un cofee shop a Den Bosch.