Coronavirus, il premier Giuseppe Conte: "Picco non è ancora arrivato. Restate in casa, rispettate i divieti"

E' vietato abbassare la guardia, il picco del contagio da Coronavirus in Italia non è ancora arrivato. Sono parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Il premier spiega che secondo gli scienziati "ancora non abbiamo raggiunto il picco. Non possiamo abbassare la guardia". Conte nell'intervista sostiene che "bene hanno fatto i sindaci a chiudere i parchi e bene fanno i vigili a contrastare gli assembramenti. Questo purtroppo vale anche per le chiese. So che sto chiedendo tanto. Ma dobbiamo predisporci ad affrontare il picco del contagio ed è bene restare tutti a casa". Nell'intervista Conte aggiunge che occorre "attendere qualche settimana per verificare i risultati delle nostre decisioni, ispirate alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico". E ha aggiunto che "non servono nuovi divieti, ora è importante rispettare scrupolosamente quelli che ci sono. Le attività motorie sono consentite, ma andare a correre tutti insieme è vietato". Conte ha invitato all'unità: "Alimentare polemiche non è sterile, è folle".

