Coronavirus, nel numero dei casi Cina sorpassata dal resto del mondo. Statistiche da brividi

Domenica 15 marzo entrerà nella storia del Coronavirus come il giorno del sorpasso del mondo sulla Cina. Poche ore dopo la dichiarazione di pandemia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, nel portale della Johns Hopkins University (a livello globale quello aggiornato con la maggiore velocità), il Paese orientale in cui il virus è nato e poi si è sviluppato viene superato come numero di casi accertati: quelli nel resto del mondo diventano maggiori. Il 14 marzo, infatti, in Cina i pazienti complessivi dall'inizio della pandemia erano 81mila mentre sommando quelli di tutte le altre nazioni del mondo si arrivava poco oltre 75mila. L'aggiornamento di domenica 15 ha visto le posizioni invertirsi: 81mila 700 casi nel mondo, 81mila in Cina, dove l'aumento dei positivi al tampone è divenuto quasi non significativo dal punto di vista statistico. Alle ore 7.30 di lunedì 16 marzo il distacco è già marcato. Se i casi cinesi sono rimasti 81mila, quelli degli altri paesi sono già 88.700, numero destinato purtroppoad aumentare notevolmente. Il 13 marzo, invece, è per ora il giorno in cui è stato ufficializzato il numero più alto di contagi: 16.200.

