Coronavirus, 71 morti nell'Italia di mezzo. Il punto su Umbria, Toscana, Lazio e Marche

di Giuseppe Silvestri

Fingiamo che quella tanto decantata, e da alcuni sognata, Italia di mezzo esista davvero. Una sola grande macroregione composta dai territori di Umbria, Marche, Lazio e Toscana. Quale sarebbe la sua situazione attuale (dati domenica 15 marzo) sul fronte Coronavirus? I morti sarebbero 71, 37 le guarigioni, quasi 2.500 i casi (2.493)

La regione Umbria ha chiuso domenica 15 marzo con 143 casi totali, un decesso, tre guarigioni, 38 ricoverati (13 in terapia intensiva, 25 con sintomi meno gravi) e 101 in isolamento domiciliare. I nuovi positivi nelle 24 ore precedenti al bollettino sono stati 36, per un totale di 139 casi attuali.

Le Marche stanno vivendo una vera tragedia. I positivi dall'inizio dell'epidemia sono 1.133. Le vittime 46, ben 98 i pazienti in terapia intensiva, 521 in ospedale con sintomi minori e 468 in isolamento domiciliare. Numero da brividi quello delle guarigioni: zero. Attualmente positivi 1.087, di cui 224 "nuovi".

I numeri stanno crescendo velocemente anche in Toscana. I decessi accertati sono otto su 781 casi totali. 107 pazienti in terapia intensiva, 175 ricoverati con sintomi. 481 in quarantena domiciliare. Dieci guarigioni. 763 attualmente positivi, di cui 149 nuovi casi.

Infine il Lazio: 436 contagi dall'inizio dellìepidemia, 16 decessi, 24 guarigioni. Gli ospedalizzati sono 254: 31 in terapia intensiva e 223 con sintomi minori. In isolamento domiciliare 142 pazienti, 396 positivi attuali, 76 recenti.

Chiudiamo con il dato dei tamponi effettuati: Lazio 8.345, Marche 2.946, Toscana 5.132, Umbria 965.

(Dati Protezione Civile nazionale)

