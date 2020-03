Coronavirus, assalto ai supermercati: lievito di birra non si trova, dura anche acquistare la farina

Fine settimana, il primo con l'Italia zona protetta per l'emergenza Coronavirus, con l'assalto ai supermercati. Italiani a fare spesa nel pieno rispetto delle norme previste (a cominciare dall'autocertificazione per uscire di casa) e, a quanto rimbalza anche dal tam-tam nei social, in particolare un prodotto risulta introvabile in tutta Italia: da Nord a Sud.

Si tratta del lievito fresco, il lievito di birra che non si trova più negli scaffali. Bisognerà attendere i rifornimenti con la nuova settimana. Insieme al lievito, dura trovare anche la farina. In questo periodo di emergenza gli italiani hanno ritrovato il gusto e il piacere di ingredienti poveri. Per molti il "desiderio", visto che non sono riusciti a trovarli.