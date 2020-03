Coronavirus, in Umbria 13 pazienti in terapia intensiva. 143 casi dall'inizio dell'epidemia (15 marzo)

In Umbria gli ospedalizzati per il Coronavirus sono 38. Di questi 13 sono in terapia intensiva, mentre 25 accusano sintomi meno gravi. I dati, relativi a oggi domenica 15 marzo, sono stati ufficializzati dalla Protezione Civile nazionale con la consueta conferenza stampa giornaliera delle ore 18. I cittadini in isolamento domiciliare sono 101 e quindi gli "attualmente positivi" nel complesso 139. A questi vanno aggiunti i tre pazienti guariti (in attesa di conferma dell'Istituto Superiore della Sanità) e quello purtroppo deceduto. Nelle ultime 24 ore gli esami positivi sono stati 36. Dall'inizio dell'epidemia 143 casi accertati. Sono stati eseguiti nel complesso 965 tamponi.

